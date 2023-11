Seine-Maritime. L'Agora de Rouen : un nouveau lieu de culture et d'échanges

2,2 millions d'euros, c'est le coût que vont représenter les travaux de l'Agora, nouveau lieu d'échanges et de culture, situé à l'emplacement de l'ancien Panorama XXL sur les quais rive droite de Rouen. Ce projet a bénéficié d'une participation financière du Fonds européen de développement régional (Feder).

Le panorama XXL remplacé par l'Agora

Les travaux de l'Agora ont débuté lundi 16 octobre. Ils se termineront dans huit mois, même si "pour que tout le monde puisse en bénéficier, il faudrait qu'ils soient finis avant l'été", indique Valentin Rasse Lambrecq, conseiller municipal délégué aux quartiers ouest. "On a mis en place une consultation qui rassemblait 1 000 participants." A la demande des habitants, ce lieu offrira une perspective sur la Seine. Près de 35 espèces végétales seront bientôt disposées autour d'une dalle centrale de forme ronde, évoquant l'esthétisme d'un théâtre grec. L'idée est de faire de cet espace "un vrai lieu de vie, de culture et d'échanges". Les compagnies artistiques pourront s'y produire gratuitement pendant que les spectateurs s'installeront sur les gradins prévus à cet effet. En plus, l'Agora comprendra des jets d'eau esthétiques et ludiques conçus pour lutter contre les îlots de chaleur pendant l'été, offrant un espace de détente pour les résidents et les visiteurs.