Rouen. Tracé, fréquence, points d'intérêt… tout savoir sur le T5 bientôt mis en service

La nouvelle ligne de bus T5, officiellement lancée samedi 29 novembre, relie le site de la future gare Saint-Sever à Rouen (arrêt Champlain) à l'arrêt Mont aux Malades à Mont-Saint-Aignan en passant par le campus. Le tracé partage plusieurs arrêts avec la ligne T1. Il s'agit justement de seconder cette ligne du réseau historique, aujourd'hui saturée aux heures de pointe selon la Métropole Rouen Normandie.

Des arrêts en commun avec le T1

Le T5 aura ainsi 5 arrêts en commun avec le T1 et 7 arrêts propres soit en tout 11 arrêts. En partant de l'arrêt Champlain à Rouen, le T5 traverse tout le cours Clemenceau, le boulevard d'Orléans puis le quartier Flaubert avant de remonter vers le Mont Riboudet par le pont Flaubert direction le campus universitaire et la place Colbert avant de terminer au Mont aux Malades à Mont-Saint-Aignan. La ligne permet de desservir d'autres points d'intérêt de la ville comme le Kindarena, les Docks 76, les quais rive gauche, le centre Saint-Sever et le Conseil départemental.

De bout en bout, le trajet du T5 est estimé à environ 25 minutes avec un passage de bus toutes les 8 minutes sur une plage horaire allant de 5h30 à minuit.

Alors que les trois premiers TEOR Astuce avaient pour vocation de relier l'est et l'ouest de l'agglomération, avec le T5 il s'agit d'assurer la liaison nord/sud en évitant le passage par la station Théâtre des Arts, elle aussi saturée.