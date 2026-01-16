En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Mister Normandie face au test de QI : découvrez les questions posées aux candidats

Société. Les candidats à l'élection Mister France 2026, dont Mister Normandie, ont passé un test de culture générale et de QI dans le cadre de leur semaine de préparation. Essayez, vous aussi, de vous mesurer au test !

Publié le 16/01/2026 à 16h25 - Par Mathilde Rabaud
People. Mister Normandie face au test de QI : découvrez les questions posées aux candidats
Lucas Gridaine, Mister France Normandie 2025, entouré de Nicolas Lin, commerçant à Montivilliers (à gauche) et du Rouennais Baptiste Béliard. - Comité Mister France Normandie

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Avant même de monter sur scène, les candidats à Mister France 2026 ont dû relever un défi intellectuel. Un test de culture générale et de QI, organisé par le comité national, s'est déroulé cette semaine aux côtés des épreuves d'éloquence et d'engagement citoyen.

Objectif affiché : montrer une autre facette des Mister régionaux, loin des clichés. Logique, raisonnement, connaissances générales… le questionnaire permet de mieux cerner la personnalité et la réflexion de chaque candidat, tout en offrant un contenu ludique au public.

Le test est accessible en ligne et permet à chacun de se comparer aux candidats : ici !

Mister Normandie parmi les candidats évalués sur leurs capacités intellectuelles

Parmi les participants figure Lucas Gridaine, élu Mister Normandie 2025. Originaire de Petit-Couronne, le jeune Normand représente la région lors de la finale nationale.

Ce test de QI et de culture générale s'inscrit dans une préparation globale, au même titre que les discours, les chorégraphies ou la présentation des engagements personnels. Une manière pour le concours de rappeler que les candidats sont aussi jugés sur leur réflexion, leur curiosité et leur capacité d'analyse.

Un concours qui valorise l'éloquence et l'engagement

Lors de la finale, prévue samedi 17 janvier à 20h, chaque candidat prendra la parole pour défendre une cause qui lui tient à cœur. Mister Normandie mettra en avant le handicap et le handisport, un sujet directement lié à son parcours et à sa sensibilité personnelle.

Une finale nationale très attendue à Rueil-Malmaison

La grande finale de Mister France 2026 se tiendra au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Vingt-sept candidats sont encore en lice, sélectionnés parmi des milliers de candidatures à travers la France. L'année dernière le candidat normand avait terminé second.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
People. Mister Normandie face au test de QI : découvrez les questions posées aux candidats
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple