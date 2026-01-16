People. Mister Normandie face au test de QI : découvrez les questions posées aux candidats

Avant même de monter sur scène, les candidats à Mister France 2026 ont dû relever un défi intellectuel. Un test de culture générale et de QI, organisé par le comité national, s'est déroulé cette semaine aux côtés des épreuves d'éloquence et d'engagement citoyen.

Objectif affiché : montrer une autre facette des Mister régionaux, loin des clichés. Logique, raisonnement, connaissances générales… le questionnaire permet de mieux cerner la personnalité et la réflexion de chaque candidat, tout en offrant un contenu ludique au public.

Le test est accessible en ligne et permet à chacun de se comparer aux candidats : ici !

Mister Normandie parmi les candidats évalués sur leurs capacités intellectuelles

Parmi les participants figure Lucas Gridaine, élu Mister Normandie 2025. Originaire de Petit-Couronne, le jeune Normand représente la région lors de la finale nationale.

Ce test de QI et de culture générale s'inscrit dans une préparation globale, au même titre que les discours, les chorégraphies ou la présentation des engagements personnels. Une manière pour le concours de rappeler que les candidats sont aussi jugés sur leur réflexion, leur curiosité et leur capacité d'analyse.

Un concours qui valorise l'éloquence et l'engagement

Lors de la finale, prévue samedi 17 janvier à 20h, chaque candidat prendra la parole pour défendre une cause qui lui tient à cœur. Mister Normandie mettra en avant le handicap et le handisport, un sujet directement lié à son parcours et à sa sensibilité personnelle.

Une finale nationale très attendue à Rueil-Malmaison

La grande finale de Mister France 2026 se tiendra au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Vingt-sept candidats sont encore en lice, sélectionnés parmi des milliers de candidatures à travers la France. L'année dernière le candidat normand avait terminé second.