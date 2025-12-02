Orne. "Restaurer les trois éléments du bocage" : cet ancien terrain de moto-cross va se transformer en prairie

En ce moment Autrement (PI) Julien LIEB
Environnement. Avec son projet Sauve qui pneu dans le bocage, le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) des Collines normandes souhaite transformer un ancien terrain de cross en prairie, près de la commune de Berjou. Le projet est toujours en lice dans le concours national Coups de cœur Caisse d'Epargne.

Publié le 02/12/2025 à 12h00 - Par Martin Patry
La végétation a repoussé sur les pneus de l'ancien terrain de moto-cross, laissé à l'abandon.

Une parcelle laissée à l'abandon. Près de Berjou, dans l'Orne, le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) des Collines normandes souhaite transformer un ancien terrain de moto-cross en prairie. "Le terrain appartient désormais à un agriculteur, confie William Arial, chargé de mission au CPIE Collines normandes. L'idée, c'est de dépolluer le site en enlevant tous les pneus qui avaient été installés pour tracer les virages et les chicanes du circuit, à l'époque où il était utilisé", poursuit-il.

Des ateliers pour rassembler

Avec son projet Sauve qui pneu, le CPIE Collines normandes souhaite restaurer le bocage. "On veut faire de cet endroit une prairie que l'agriculteur pourra utiliser pour le pâturage. On va déniveler le terrain, installer une mare et planter un kilomètre de haies pour restaurer les trois éléments du bocage", détaille William Arial.

Depuis 1991, le CPIE accompagne et sensibilise la population à la protection de l'environnement. La transformation de l'ancien circuit de cross se fera lors d'ateliers ouverts au public. "Pour planter les haies, on va organiser plusieurs chantiers avec les écoles, les habitants de la commune mais aussi avec des personnes en situation de handicap. Ce projet a une dimension sociale", résume William Arial avant d'ajouter que le projet sera en partie financé par la Caisse d'Epargne.

William Arial sur le projet Sauve qui pneu dans le bocage

5 000 euros à la clé

Le projet Sauve qui pneu dans le bocage est toujours en lice dans le concours national Coups de cœur Caisse d'Epargne. "Notre projet a été retenu et a reçu le prix du coup de cœur régional donc on a déjà le droit à une aide financière", se réjouit le chargé de mission au CPIE Collines normandes. Si le projet termine sur le podium au concours national, il pourra être financé à hauteur de 5 000 euros supplémentaires. Les votes sont ouverts au public, en ligne, jusqu'au 12 décembre.

