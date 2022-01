La Ferrière-aux-Étangs. Orne : les agriculteurs en guerre contre les dégâts des sangliers

Les sangliers sortent des forêts et dévastent les cultures et les prairies. Dans l'ouest de l'Orne, ce phénomène est devenu important depuis plusieurs années, mais cet hiver 2017 il atteint un seuil qui n'est plus tolérable.

Abattre la moitié des sangliers

Les battues administratives organisées en septembre 2017 n'ont rien donné expliquent les agriculteurs , et las de réparer indéfiniment les dégâts dans leurs clôtures et leurs prairies, ils réclament l'extermination de la moitié de la population de ces sangliers.

Écoutez le désarroi de Jean-Louis Dubé, agriculteur à La-Ferrière-aux-Etangs, près de Flers (Orne) :

Les agriculteurs de l'Orne réclament que, comme dans le département voisin de la Mayenne, les sangliers soient déclarés " nuisibles ". Ils en appellent à la préfète de l'Orne, pour l'organisation de battues.

