Alençon. Sangliers : la présidente de la FDSEA de l'Orne veut le classement "nuisible"

L'histoire ne date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, les sangliers seraient de plus en plus nombreux dans l'Orne. Et les dégâts qu'ils causent aux cultures, sont également en augmentation. À tel point que certains agriculteurs n'en peuvent plus, malgré les clôtures qu'ils ont renforcées autour de leurs exploitations. Sur la dernière année, dans l'Orne, les dégâts sont évalués à 1 million d'euros !

Déclarer les sangliers " nuisibles " ?

Lundi 12 février 2018, Anne-Marie Denis a adressé une " lettre ouverte " à la préfète de ce département, dans laquelle elle demande le classement des sangliers, comme " animaux nuisibles ", pour en faciliter la chasse, et diminuer le nombre d'individus, comme c'est déjà le cas dans certains départements limitrophes à l'Orne.

Pas si simple...

Pour Jean-Michel Pelleray, en charge des dégâts dus au gibier à la FDSEA de l'Orne, cette prolifération des sangliers, c'est la faute à " l'agrainage ", autrement dit à ceux qui nourrissent les sangliers pour la chasse. Les intérêts économiques de la Fédération départementale des chasseurs ne sont pas non plus à négliger. La solution n'est donc pas simple à décider :

