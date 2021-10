Alençon. La chasse au sanglier ouverte dans l'Orne

C'est un sempiternel recommencement tous les ans à cette époque. Dans les champs, le maïs arrive à maturité et les sangliers viennent s'en régaler. Une situation dénoncée chaque année par les agriculteurs riverains des massifs forestiers de l'Orne.

Ouverture anticipée de la chasse

Si l'ouverture de la chasse n'aura lieu que le 24 septembre 2017, la chasse au sanglier sera ouverte par anticipation, dès dimanche 3 septembre, sur tout le territoire du département de l'Orne, pour tenter de limiter les dégâts.

Chasse très réglementée

Cette chasse anticipée au sanglier devra impérativement être effectuée en battue avec au moins cinq chasseurs, uniquement dans les cultures, dans une zone de trente mètres autour de celles-ci, tous les jours entre 9h et 19h, et déclarée vingt-quatre heures auparavant auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage par fax (02 33 67 33 41) ou par mail (sd61@oncfs.gouv.fr).

Tous les jours sauf samedi et dimanche, le tir à l'approche ou à l'affût est possible sous réserve d'une autorisation préfectorale individuelle, par délégation maximale de huit chasseurs et à raison d'un animal par chasseur et par sortie.