Radon. Un pique-nique contre la chasse à courre dans l'Orne

La chasse à courre est régulièrement pratiquée dans le département de l'Orne, par plusieurs équipages. Notamment en forêt d'Andaines et en forêt domaniale d'Ecouves. C'est ce second site, proche d'Alençon (Orne), que deux associations ont choisi pour tenter de mobiliser les amoureux des animaux, le dimanche 31 mars 2019.

À chacun son opinion

Si vous aimez la nature et la faune sauvage, le calme et la sérénité d'une forêt, alors venez nous rejoindre, expliquent ceux qui avaient organisé une manifestation à Alençon en 2018. En 2019, ils organisent plus pacifiquement un pique-nique en famille, non loin de là, sur le site de l'ancien champ de tir de Radon. Chacun apporte quelque chose à manger et on partage, pour symboliquement et pacifiquement demander l'abolition de la chasse à courre, expliquent-ils.

Collectif animaliste de l'Orne

Deux associations sont à l'origines de cet appel, dont le Collectif animaliste de l'Orne. Sandrine et l'une de ses co-fondatrice. Elle dénonce la barbarie de la pratique et veut que le gouvernement français s'empare de cette question :

Sandrine, collectif animaliste Impossible de lire le son.

En janvier 2018, une proposition de loi avait été déposée à l'Assemblée Nationale, pour interdire la chasse à courre, le Ministre Nicolas Hulot estimant à l'époque que c'était une pratique d'un autre âge… mais Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale s'était déclaré en mars 2017 lors du congrès national des chasseurs : pas pour qu'on les arrête parce que ça fait partie du patrimoine français.

AVA Normandie

Le Moyen Âge, c'est fini rétorque Fred, de l'autre association à l'origine de l'organisation de ce pique-nique ornais, AVA-Normandie, groupe Orne (Abolition de la Vénerie Aujourd'hui). Il réclame la fin de la barbarie et de la cruauté :

Fred, AVA Normandie Impossible de lire le son.

NDLR: les 2 interlocuteurs craignant des représailles, n'ont pas souhaité donner leurs noms de famille.

Pique-nique pour dire "stop à la chasse à courre" : dimanche 31 mars à midi, ancien champ de tir de Radon près d'Alençon (Orne).

A LIRE AUSSI.

"Tradition" ou "archaïsme"? La chasse à courre sur la défensive