Radon. Tourisme : l'Orne mise sur le trail

Le projet date d'il y a au moins deux ans, et les partenaires sont multiples (Communauté Urbaine d'Alençon, Office National des Forêts, communes de Radon, Office de tourisme d'Alençon) et comme ce projet essuie les plâtres, les démarches ont été assez longues, notamment pour des considérations sécuritaires. Cependant, les balisages des itinéraires de la station-trail en forêt d'Écouves ont enfin débuté, lundi 13 mai 2019 à Radon, près d'Alençon (Orne).

Station de trail… ?

Le trail (course à pied en milieu naturel) attire de plus en plus de pratiquants. Si les trailers aguerris se débrouillent seuls, les néophytes aiment les stations-trail, qui sont rassurantes, avec leurs ateliers d'entraînements et leurs parcours balisés. On en dénombre une trentaine entre la France, la Belgique et l'Espagne. La société RaidLight, qui appartient à Skis Rossignol, installe et promeut ce réseau.

Diversification touristique

À côté du thermalisme de Bagnoles-de-l'Orne, de la dentelle et des pèlerinages d'Alençon, les deux communes jouent donc clairement la diversification touristique. Elles espèrent des retombées économiques importantes. Écoutez Hervé Sauder, de Raid-Light :

Plusieurs itinéraires balisés avant l'été 2019

À Radon, plusieurs parcours de trail (de 6,8 à 30,8km) seront balisés d'ici à l'été 2019. Tous empruntent des allées forestières ou des sentiers déjà existants. Ces différents itinéraires seront téléchargeables en GPX (pour les montres) ou pour les Smartphones (parcours ensuite consultables même s'il n'y a pas de réseau au milieu de la forêt).

Un bâtiment pour 2020

Outre le stationnement des voitures, un bâtiment d'accueil sera construit d'ici à l'été 2020 sur le site de départ de la station-trail de Radon (au niveau du terrain de football, attention il y en a deux : c'est celui qui est en lisière de la forêt d'Écouves). Les trailers y trouveront des explications sur les circuits et sur le balisage, mais aussi des douches. La Sarthoise Nathalie Mauclair, double championne du monde de trail, devrait venir y organiser des stages.

