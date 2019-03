[Carte] Les courses à pied en Normandie

Le retour des beaux jours et des températures agréables ont fait rechausser les chaussures de running à de nombreuses personnes durant le mois de février 2019 en Normandie. Si la pratique reste personnelle et occasionnelle pour un bon nombre d'entre-nous, de plus en plus de joggeurs décident de franchir le pas et s'inscrivent dans une course. 5km, 10km, semi et marathon et même des courses à obstacles, il y en a pour tous les goûts ! Découvrez notre sélection de courses organisées en Normandie, qui se dérouleront en 2019, dans cette carte interactive. Des informations sont disponibles en cliquant sur les icônes. À vos baskets !

Notre carte interactive

