Rouen. Découvrez les parcours du Seine-Marathon 76, qui compte déjà plus de 10 000 inscrits

Toujours plus d'inscrits pour les différents formats du Seine-Marathon 76, qui revient pour une 7e édition, samedi 27 et dimanche 28 septembre. Au 2 juillet, plus de 10 000 personnes ont déjà réservé un dossard, ce qui correspond au nombre de participants de l'édition 2024. "On devrait atteindre les 15 000 participants, ce qui devrait nous faire être dans les 10 premières courses françaises cette année", indique Gaëtan Muller, le président de Sport plus conseil qui organise la course. C'est quasiment deux fois plus de participants qu'en 2023 avec environ 7 900 inscrits. "Je pense qu'il y a un effet de mode avec les gens qui aiment de plus en plus courir. Et puis, on a ancré un événement : un festival running avec des courses pour les enfants jusqu'au plus âgés, ce qui séduit."

Avec 15 000 participants, ce sont près 50 000 personnes qui sont attendues sur la durée de l'événement en incluant les spectateurs.

Des courses pour tous les niveaux

La formule reste quasi inchangée avec des courses pour tous les niveaux :

Un 5km le samedi à 20h,

Un 10km le samedi à 21h,

Le semi-marathon le dimanche à 8h,

Le marathon le dimanche à 9h15.

S'ajoutent à ces rendez-vous des courses pour les enfants et le marathon en relais pour les entreprises.

Les parcours dévoilés

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Seine-Marathon 76 (@seinemarathon76)

Mercredi 2 juillet a été l'occasion de dévoiler les parcours des courses, assez proches de ceux de l'année dernière avec quelques nuances, pour accueillir les participants toujours plus nombreux. "Pour permettre de courir dans les meilleures conditions possibles, on privilégie les axes les plus importants, avec au maximum des doubles voies pour fluidifier", indique Marc Goubault, chef de projet en charge de la logistique parcours sur l'événement. Certains passages sont désormais évités, notamment à l'intérieur du Jardin des plantes qui est cette fois contourné. "On a évité aussi les pistes cyclables que l'on empruntait ou les petites rues à sens unique", indique le spécialiste.

Le parcours reste assez roulant et agréable pour les coureurs, avec un passage dans le centre historique sur tous les parcours, via la rue de la République, la rue Lecanuet et la rue Jeanne-d'Arc avant un parcours plus ou moins long rive gauche et une arrivée sur les quais rive gauche.

Un système de sas

Autre nouveauté, les départs seront donnés depuis le pont Boieldieu, avec un système de sas, toujours pour le confort des coureurs. "On régule avec plusieurs horaires de départ pour que le coureur se sente à l'aise", insiste Gaëtan Muller. Des nouveaux meneurs d'allure sont aussi mobilisés sur certains chronos précis.

Comme l'année précédente, un village d'arrivée est prévu sur les quais rive gauche sur la prairie Saint-Sever, pour une ambiance festive, avec des animations, une scène musicale, un podium et de quoi se restaurer.