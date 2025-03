Course à pied. Les inscriptions sont toujours possibles sur les Boucles du pays elbeuvien

C'est une course déjà historique qui existe depuis 1994. Les Boucles du pays elbeuvien reviennent, dimanche 23 mars. Elle est désormais organisée par l'association du même nom qui en propose donc une sixième édition. 3 000 coureurs environ sont attendus sur les différents formats. Et il y en a pour tous les niveaux "dans le but de rendre accessibles les courses au plus grand nombre", précise Florence Guilbert, coordinatrice de l'événement. Et bonne nouvelle : les inscriptions en ligne sont encore possibles pour chacun des formats sur le site des Boucles du pays elbeuvien.

Trois formats de course

Un 5km, en marchant ou en courant, est notamment proposé pour les débutants le long des quais de Seine à Elbeuf. Un format solidaire puisqu'il soutient la ligue départementale de lutte contre le cancer. "On soutient aussi deux autres associations, Tel est ton défi et Ensemble pour Clara, qui viennent en aide à des personnes en situation de handicap."

Le 10km et le semi-marathon sont deux épreuves plus sportives, qui attirent en général un plateau relevé, d'autant qu'elles sont qualificatives pour les championnats de France avec un label national. "On a des athlètes élites qui viennent, nous avons deux parcours très roulants qui permettent de faire un chrono", précise Florence Guilbert, qui ajoute que le calendrier est favorable, à l'issue des cross de l'hiver. Et c'est vrai que les chronos sont de très bonne tenue avec un record du 10km à 29'46'' et 1h03'03'' pour le semi-marathon.

Un parcours modifié

Le parcours passe par les trois communes historiques de l'épreuve, Elbeuf, Saint-Pierre et Caudebec-lès-Elbeuf. Nouveauté importante cette année : le semi-marathon ne fait plus deux boucles sur le parcours du 10km mais une seule grande boucle qui englobe deux communes supplémentaires : Saint-Aubin-lès-Elbeuf et Cléon, sur la rive droite. "On voulait toucher un peu plus de communes et c'est beaucoup plus sympa pour les coureurs."