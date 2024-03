Insolite. Une course d'ânes organisée dans cette commune normande, une première en Europe

C'est une discipline populaire aux Etats-Unis qui n'avait pas encore conquis l'Europe. Fleur Thomas, fondatrice de l'association WPBRFA basée dans le Calvados, organise le samedi 16 mars une course d'ânes. Elle a lieu à Moyaux, dans le cadre de la 27e édition de la foire aux ânes. "C'est un peu comme un canicross, on ne monte pas l'animal mais on fait la course avec lui, c'est une marche rapide", explique l'organisatrice. L'âne, au trot, atteint facilement les 5km/h et peut donc empiler les 6km du parcours en une bonne demi-heure pour le plus rapide, lui qui en fait parfois plus de 40 par jour à l'état sauvage.

Casser les préjugés

Organiser cette course a en fait un but bien précis : attirer l'attention. "On dit que l'âne est têtu, qu'il n'est pas sportif. C'est faux, c'est un animal mal connu", affirme Fleur Thomas. Elle met en évidence également le mauvais traitement de certains. "On se procure un âne pour faire office de tondeuse, mais il faut le soigner, un entretien particulier est nécessaire", explique-t-elle. Quelques Américains adeptes de la discipline seront d'ailleurs de la partie.

Fleur Thomas et son ânesse. C'est elle qui organise la course à Moyaux.

Au total, vingt personnes participent à la course, qui affiche donc complet. De l'argent est même à gagner pour le plus rapide. Les spectateurs sont les bienvenus le long du parcours, afin d'assister à cette course insolite, dont l'organisatrice assure "n'avoir retrouvé aucune trace d'une compétition en France, ni même en Europe !".