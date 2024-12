Caen. 2 500 places en plus pour la course de la Rochambelle

2 500 places en plus viennent d'être annoncées pour la course-marche iconique du Marathon de la Liberté : la Rochambelle. C'est une course au profit de la lutte contre le cancer, dont le nombre de places initial était fixé à 7 500. La modification du calendrier pour les travaux du tramway - dont les débuts sont repoussés - permet d'augmenter le nombre de personnes sur la ligne de départ. Elles seront donc 10 000 à s'élancer samedi 14 juin 2025 dans les rues de Caen. Cette 38e édition du Marathon de la Liberté se tiendra du 12 au 15 juin 2025 dans le cadre du Millénaire de la ville de Caen. Déjà plus de 20 000 personnes se sont inscrites pour les six épreuves (marathons, semi-marathon, etc.). Inscriptions sur le site marathondelaliberte.fr.