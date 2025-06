Caen. Prêts ? Partez ! Le Marathon de la Liberté est de retour

Le Marathon de la Liberté est de retour à Caen du jeudi 12 au dimanche 15 juin. Au programme : quatre jours d'épreuves, 30 000 participants et 40 000 spectateurs.

L'événement est composé de six courses, pour tous les niveaux : le marathon seul ou en relais, le semi-marathon, le 10km, mais aussi la Rochambelle et les Foulées de la Liberté. Et c'est par ces deux dernières courses que débute cette nouvelle édition. Jeudi 12 juin, à partir de 14h30, 4 000 enfants accompagnés par leur établissement scolaire s'élanceront entre la place Saint-Sauveur et le stade Hélitas. Ensuite, rendez-vous samedi à 19h pour lutter contre le cancer du sein avec une course 100% féminine de 3 ou 6km, au départ de l'avenue Albert Sorel, jusqu'au stade Hélitas.

De leur côté, les premières courses du dimanche débuteront à 8h40, suivies de l'épreuve reine, le Marathon de la liberté à 9h10. Entre le pont Pegasus, le casino de Ouistreham, les plages de Juno et Sword et le stade Hélitas, le parcours s'annonce magnifique. N'hésitez pas à aller encourager les coureurs sur place !