Caen. La course rose La Rochambelle affiche complet

Carton plein pour La Rochambelle ! En octobre dernier, les organisateurs du Marathon de la Liberté nous confiaient que 2 500 dossards supplémentaires allaient être ajoutés pour l'édition 2024.

Il faut croire que cela ne suffira pas puisqu'à quatre mois de l'événement, cette course rose au profit de la lutte contre le cancer du sein affiche complet. Au total, 7 500 femmes seront sur la ligne de départ le samedi 1er juin prochain depuis l'avenue Albert Sorel pour arpenter les rues du centre-ville de Caen.

La Rochambelle reverse 7€ par inscription au profit de la lutte contre les cancers féminins. Depuis 2006, l'événement a permis de collecter 1,4 million d'euros. Cette année, plus de 52 000€ seront collectés pour soutenir cinq projets locaux portés par le Centre François Baclesse, le CHU de Caen, la Ligue contre le cancer du Calvados et la Polyclinique du Parc. Ils sont concentrés sur l'amélioration de la prise en charge des cancers du sein et de l'ovaire mais aussi sur l'amélioration du bien-être des malades.

Les inscriptions pour les cinq autres épreuves organisées par le Marathon de la Liberté, du 31 mai au 2 juin 2024, sont toujours ouvertes. Vous avez jusqu'au 29 mai pour vous lancer un nouveau défi. A noter que cette édition se déroulera dans un contexte particulier, marqué par les festivités du 80e anniversaire du Débarquement.