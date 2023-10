Caen. 2 500 participantes supplémentaires pour la Rochambelle en 2024

Limitée à 5 000 participantes depuis 2022, année post-Covid, la Rochambelle fait son retour le samedi 1er juin 2024 (19h), avec 2 500 femmes supplémentaires. "On veut répondre à la demande tout en faisant attention à ce que tout le monde prenne du plaisir", explique Nicolas Hassane, directeur du Marathon de la Liberté. Le choix du parcours sur 3 ou 6km est maintenu. Une autre nouveauté pour 2024 ? "On a la volonté d'animer encore plus l'arrivée du Stade Hélitas et de rendre hommage aux Rochambelles de l'époque", comme clin d'œil à l'histoire. Pour chaque inscription, 7€ sont reversés au profit de la lutte contre les cancers féminins. Lors de l'édition 2023, l'organisation du Marathon de la Liberté avait collecté 35 000€.

Les inscriptions ouvrent mercredi 8 novembre. Le tarif par personne est de 16€.