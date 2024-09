Rouen. Comment circuler en ville ce week-end avec le Seine Marathon 76 ?

Il faudra prévoir quelques perturbations à Rouen, samedi 28 et dimanche 29 septembre, avec l'organisation du Seine-Marathon 76. De nombreuses rues de la ville seront coupées à la circulation pour le bon déroulement des épreuves, avec des conséquences aussi sur le stationnement et le trafic du réseau Astuce.

Dès samedi 28 septembre à 14h, le pont Boieldieu et la rue Saint-Sever seront fermés à la circulation, tout comme le quai Jean Moulin situé entre le Pont Jeanne d'Arc et le Pont Corneille où le stationnement sera également interdit à partir de 6h.

Plusieurs secteurs bouclés

Avec l'organisation du 10km de Rouen et du 5km Matmut le soir du samedi 28 septembre, plusieurs secteurs seront bouclés dès 19h30 dans le centre-ville rive droite et rive gauche en fonction des horaires de passage des courses. Sont concernés, le quartier Saint-Sever, la rue de la République, la place de l'Hôtel de Ville, la rue Jean Lecanuet, la rue Jeanne d'Arc, la rue du Général Leclerc ainsi que les quais de la Bourse, de Paris et Corneille.

Le dispositif est reconduit le lendemain sur le tracé du marathon et du semi-marathon qui doivent s'élancer à 8h30 et 9h. Le secteur de Saint Sever sera à nouveau concerné ainsi que le boulevard de l'Europe, le quartier Saint-Clément, la rue Lethuillier Pinel, le quartier jardin des plantes ou encore l'avenue des Canadiens depuis le Zenith et le quartier des Bruyères notamment. Côté Astuce, le réseau de transport en commun de l'agglomération, la plupart des bus ne circuleront pas dans l'intra-boulevard de Rouen le temps des différentes épreuves du week-end. En conséquence, Astuce met en place des déviations tout au long du Seine Marathon.

Tout le détail concernant la circulation à Rouen lors du Seine Marathon est à retrouver sur le site de l'événement.