Rouen. Marathon de Berlin : un premier test pour Mustapha Salmi 

Jusqu'ici spécialiste du semi-marathon et du 10km, l'athlète rouennais Mustapha Salmi se lance un nouveau défi, celui de devenir marathonien à l'image de son père Mohamed Salmi, algérien et ancien marathonien olympique, devenu depuis son entraîneur. Le jeune Mustapha va tenter pour la première fois un marathon à Berlin, dimanche 29 septembre. Courir cette épreuve est un rêve qu'il cultive depuis bien longtemps. "Avant de faire ce marathon, je me suis entraîné pendant des années sur des distances plus courtes", explique le Rouennais. Ce dernier a d'ailleurs bien soigné sa préparation avec près de 20 semaines intenses d'entraînement, dont un important stage en altitude cet été aux côtés de marathoniens professionnels et une semaine à 30km de course par jour en moyenne. "Je suis un homme en mission", déclare le jeune homme, qui espère bien se spécialiser dans le marathon en vue d'une participation aux JO 2028 à Los Angeles. "Je commence le marathon en 2024 pour être dans 4 ans à ma meilleure forme sur cette épreuve."

"La course ce n'est pas que du chrono"

Auteur d'un chrono à 1h et 4 minutes sur le semi-marathon de Paris en 2023 et d'un record personnel à 29 minutes et 51 secondes sur le 10km à Barcelone l'an dernier, le jeune rouennais n'a malheureusement pas su réitérer ses performances à Valence et Paris cette année. Qu'importe, les échecs passés nourrissent les réussites futures. Tel est le credo de ce jeune espoir de l'athlétisme. "La course à pied ce n'est pas que du chrono, c'est une vibe, cela m'apprend à être un meilleur homme." L'athlète professionnel, sponsorisé depuis deux ans chez Puma, s'entraîne avec sa petite amie, Alice Seguin, coureuse de demi-fond licenciée à l'ASPTT Rouen, qui rêve, elle aussi, de Jeux olympiques.

Ce sont tous ces moments de vie qu'il met en scène sur Internet, lorsque Mustapha devient "Muss life", son pseudonyme sur YouTube. Chaque compétition qu'il fait est ainsi documentée à la manière d'un "vlog", où le Rouennais s'adresse à sa communauté comme un influenceur. Il prévoit d'ailleurs de publier une vidéo, jeudi 26 septembre, sur toute sa préparation du marathon de Berlin.