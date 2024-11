Marathon de la liberté. Une édition 2025 sous le signe du Millénaire de Caen

Chaque année, plus de 27 000 personnes participent au Marathon de la Liberté, faisant de cette manifestation le 4e événement du running français. Après une édition 2024 marquée par le 80e D-Day, l'édition 2025 sera sous le signe du Millénaire de Caen. Du 12 au 15 juin prochain, pas moins de 27 500 personnes sont attendues pour la 38e édition de ce marathon.

Pour ceux qui attendent ce rendez-vous, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire et obtenir un dossard. Cette année encore, vous retrouvez la mythique distance de 42,195km, mais aussi le relais, le semi, le 10km et la Rochambelle, sans oublier les foulées de la liberté, réservées aux scolaires. Rendez-vous donc sur le site internet de l'événement.