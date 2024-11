Millénaire de Guillaume le Conquérant. Un projet devenu collectif après deux jours de réunion à Caen

Désormais, il "reste à entrer dans le concret", d'après les mots d'Hervé Morin, président de la Région Normandie. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, environ 200 personnes ont participé à des rencontres à l'Abbaye aux Dames de Caen afin de plancher sur les célébrations du Millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant en 2027, année baptisée "Année des Normands".

Ce projet, lancé par la Région, est désormais celui "de tout le monde". Soit celui des Britanniques, des Irlandais, des Italiens du sud et de la Sicile, des Anglo-Normands, des Danois, et des Norvégiens.

Maintenant, tous ensemble bâtissent "l'architecture de l'événement, le squelette". Avec une première étape d'ici 2025 : "Créer une marque, avec un nom, et pourquoi pas un logo", souhaite Hervé Morin. Un branding, qui pourrait finir de convaincre les derniers réticents de rejoindre le projet. Un comité de pilotage sera aussi mis en place pour faire avancer les choses.

De nouvelles idées

Si ces deux jours ont permis de mesurer "l'enthousiasme et la passion commune" des participants, ils ont aussi servi à imaginer de nouveaux projets. "Compte tenu du caractère très maritime de l'épopée normande, il y a eu une proposition, pas faite par des Français, étonnamment. Celle de faire voyager, par des conteneurs, une exposition de très haut niveau dans tous les ports de la route des Normands", apprécie déjà Hervé Morin.

Créer un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe

Fondés en 1987, les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe permettent aux habitants de se rapprocher et de mieux découvrir leur patrimoine commun. Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en sont le premier exemple. Il y en a désormais plus d'une quarantaine recensés. Les partenaires de la Région vont déposer un dossier pour obtenir ce label et créer un itinéraire reconnu à compter de 2027. A ce titre, Bruno Favel, chef de la mission du Patrimoine mondial au sein du ministère de la Culture, était présent. "Les Normands sont une grande civilisation dans l'imaginaire collectif. Cela permettrait à la France de rappeler son importance."

De quoi faire perdurer l'héritage de cette "Année des Normands" au-delà de cette année précise. "La labélisation permet plein de choses. Il y aura une carte digitale, un recensement de toutes les manifestations faites autour des Normands, une valorisation systématique de tous les musées qui accueillent l'histoire ou la création normande. On pourra aussi recenser les projets linguistiques, de cuisine, contemporains…", poursuit Bruno Favel.

Il y a donc l'aspect culturel et patrimonial, qui doit déboucher sur un "aspect touristique". Et Bruno Favel l'assure, lui et le ministère "seront très heureux de pouvoir aider et accompagner cette initiative".