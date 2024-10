Podcast. "Mission Sicile", notre série qui raconte l'histoire des Normands en Italie du sud

Le saviez-vous ? Les Normands ont tenu un royaume en Sicile entre 1130 et 1194. Dès le début du XIe siècle, des guerriers venus de Normandie ont commencé à s'implanter en Italie du sud et en Sicile. Cette histoire a laissé des traces sur place, qui sont encore visibles dans l'architecture, mais aussi encore vivantes dans la culture. Le podcast Mission Sicile, au fil de quatre épisodes qui paraîtront au rythme d'un par jour jusqu'au vendredi 1er novembre, raconte cette histoire grâce à des professeurs d'université, des guides sur place.

Hervé Morin, le président de la Région Normandie, est allé sur place en novembre 2023 pour renouer ce lien historique et inviter les politiques siciliens au millénaire de Guillaume le Conquérant en 2027. Mercredi 30 et jeudi 31 octobre, des élus siciliens, mais aussi irlandais, britanniques, anglo-normands et scandinaves se retrouvent à l'Abbaye aux Dames de Caen pour la première Rencontre européenne autour du Millénaire de Guillaume.

