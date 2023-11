[Photos] Patrimoine. Comment la Normandie a laissé son empreinte en Sicile

Les Normands ne s'en sont pas toujours tenus à leurs frontières. Ils ont envahi l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant mais ne se sont pas arrêtés là. Au début du XIe siècle, certains ont pris la direction de la Sicile. Partis d'abord comme mercenaires en quête de gloire et d'argent, ils ont fini par s'y implanter durablement. Roger II de Hauteville, dont le père viendrait de Hauteville-la-Guichard, dans la Manche, est même devenu roi de Sicile en 1130. Le royaume a perduré jusqu'en 1194, avant d'être dominé par le Saint-Empire Romain Germanique. Les Normands ont créé un style particulier, encore visible aujourd'hui : le style arabo-normand. Il mêle architecture massive normande, décoration arabe et mosaïque byzantine, cette dernière venant de l'Empire Romain d'Orient. Les Normands ont gouverné en unifiant les peuples présents dans l'île et le sud de l'Italie.

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre, le président de la Région Hervé Morin a emmené des universitaires pour recréer ce lien entre Sicile et Normandie. Il a invité des maires à participer au millénaire de Guillaume le Conquérant en 2027, afin de mettre en lumière cette histoire méconnue. L'université de Caen a noué des contacts pour proposer des échanges avec celle de Palerme. Le musée de Normandie, à Caen, pourra également, à terme, monter des expositions avec des objets des musées siciliens.