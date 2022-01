Rouen. Les défenseurs de la ligne SNCF Caen/Tours s'invitent au Conseil régional

Vendredi 4 octobre 2019, le Collectif de défense des axes ferroviaire sud-Normandie a dénoncé en gare d'Alençon (Orne) une diminution du nombre des trains sur l'axe Caen/Argentan/Alençon/Le Mans, notamment pour les salariés, les lycéens et les étudiants. Le Collectif annonce qu'il va se mobiliser lundi 14 octobre, à l'occasion de la session plénière du Conseil régional de Normandie, à Rouen (Seine-Maritime).

Quelques membres de ce Collectif, réunis devant la gare SNCF d'Alençon, en présence de quelques enseignants syndiqués FSU, ont dénoncé le projet hivernal des nouveaux horaires des trains, projetés à partir du 15 décembre 2019 par la région Normandie.

Pour les bobos qui vont à Deauville, mais pas pour nos lycéens ?

Le Collectif dénonce des horaires qui vont " dégrader les déplacements des lycéens et des étudiants, en faisant des économies sur Caen/Tours pour financer le Paris/Deauville ". Sur Caen/Alençon/Le Mans/Tours, la Région s'apprêterait à supprimer 3 900 kilomètres parcourus par des trains, pour créer 1 500 kilomètres parcourus par des bus, "beaucoup plus lents et polluants" (1h15 pour Le Mans/Alençon – 3h pour Le Mans/Caen). "Hervé Morin favorise les Parisiens qui vont à Deauville. Pour eux, il crée neuf allers-retours, 3 600 kilomètres de parcours direct sur Paris/Deauville le week-end, mais dans le même temps, il supprime 3 900 kilomètres parcourus par des trains sur le Caen/Tours", déplore le collectif.

Signatures de pétitions en gare d'Alençon. - Eric Mas

Le Collectif souligne pêle-mêle, par exemple : "la suppression des deux premiers trains du matin qui permettent des correspondances TGV en gare du Mans. La suppression de deux trains Intercités Caen/Tours (départ 9h01 et 10h45). La suppression du train au départ de Caen à 20h pour ceux qui terminent tard leur journée de travail. C'est aussi le décalage de trains qui arriveront désormais à Alençon à 7h55 au lieu de 7h03. Un autre à 9h05, ce qui rendra désormais son usage impossible par ceux qui travaillent ou qui vont en classe". Pour Philippe Denolle, président du Collectif, "c'est une casse organisée du service public" :

240 signatures de pétition en gare d'Alençon - Eric Mas

Pourtant, à la mi-mai 2019, le président de région Normandie, Hervé Morin, avait déclaré au micro de Tendance Ouest son souci d'adapter les horaires des trains de la ligne Caen/Alençon/Le Mans/Tours, "en phase avec la vie de la population" :

Dans un tract distribué dans les gares de l'Orne, le Collectif citoyen de défense des axes sud-Normandie communique le mail de Jean-Baptiste Gastinne, le vice-président de la région Normandie en charge des transports. Le Collectif invite les usagers à lui faire part des problèmes qu'ils vont rencontrer avec les nouveaux horaires des trains qui entreront en vigueur le 15 décembre 2019.

