Flers. Les trains Paris-Granville vont (enfin !) arriver à Montparnasse

C'est l'une des nouveautés annoncées par la région Normandie, qui a présenté mardi 4 juin 2019 son plan transport à l'horizon 2020. Pour l'Orne et la Manche, le nombre d'allers/retours des trains Paris-Granville demeure inchangé. Mais neuf trains sur les dix quotidiens en semaine arriveront ou partiront directement de la gare Montparnasse, plus pratique et accessible que celle de Vaugirard, dans laquelle ils étaient jusqu'à présent relégués.

Sur la ligne Caen-Le Mans-Tours, la quantité de trains reste stabilisée : 7 allers-retours Alençon-Caen, 6 allers-retours Le Mans-Caen, 2 allers-retours Caen-le-Mans-Tours auxquels s'ajoutent 3 allers-retours avec correspondances au Mans qui n'existent pas aujourd'hui. Hervé Morin, président de région :