Millénaire Guillaume le Conquérant en 2027. Une artiste sélectionnée pour créer la partie manquante de la Tapisserie de Bayeux

L'année 2027 célébrera les mille ans de la naissance de Guillaume le Conquérant. Pour cette occasion la Région Normandie souhaite "bâtir un grand événement populaire, artistique, culturel et touristique à l'échelle européenne", explique son président, Hervé Morin. A ces fins, un projet autour de l'art contemporain et des métiers d'art a vu le jour : la création de la partie manquante de la Tapisserie de Bayeux. Et c'est l'artiste Hélène Delprat qui en réalisera la maquette, support de carton nécessaire au tissage de la future tapisserie.

"Une vision contemporaine de la scène"

Il est avéré que la Tapisserie exposée à Bayeux est incomplète, et que, de l'avis de nombreux historiens, la scène manquante serait celle du couronnement de Guillaume, à l'Abbaye de Westminster, le 25 décembre 1066. Ainsi, Hélène Delprat, associée à l'Agence Pièces montées, proposera sa vision de la scène du couronnement. Elle souhaite une œuvre "qui prendrait en compte la poésie de la broderie mais aussi sa violence… et évoquerait la scène de couronnement de Guillaume le Conquérant", sans pour autant l'illustrer. Hervé Morin poursuit : "Elle donne à voir une vision contemporaine de la scène, tout en instaurant un lien formel avec la Tapisserie de Bayeux."

Grâce à un partenariat avec la Région, le Mobilier national apportera son concours artistique, scientifique et technique pour la réalisation de ce projet.