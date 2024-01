Caen. Engouement record pour le Marathon de la Liberté quatre mois avant l'événement

Est-ce l'effet 80e D-Day ? Les organisateurs du Marathon de la Liberté, Normandy Running Festival, confirment connaître un énorme engouement à plusieurs mois de l'événement.

Pour le moment, plus de 15 000 sportifs se sont inscrits aux épreuves proposées, avec un enthousiasme notable sur deux épreuves phares : le semi-marathon et le marathon, et parfois une fréquentation multipliée par quatre sur certaines épreuves. Jusqu'au mercredi 31 janvier, les participants peuvent encore bénéficier du tarif d'ouverture, plus avantageux, pour enregistrer leur participation. Chaque année, ils sont plus de 20 000 à rendre hommage à l'histoire par le sport en participant à différentes épreuves.