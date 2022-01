Hors Normandie. 4 activités pour reprendre le sport en plein air

Plusieurs études soulignent les bienfaits de se dépenser physiquement au grand air. Un rapport publié en 2012 par des scientifiques anglais a par exemple démontré que courir en forêt aide à préserver la santé mentale et s'avère deux fois plus bénéfique pour le moral que l'entraînement en salle.

Voici quatre activités sportives à pratiquer dans la rue ou les espaces verts.

Yoga en plein air

Le succès du yoga ne faiblit pas. Cette pratique très en vogue héritée de la philosophie indienne propose de se recentrer sur ses émotions, en apprenant des postures visant à favoriser la méditation, à réguler sa respiration et à relâcher la pression.

Il se pratique en salle, à la maison, au bureau... Mais pourquoi pas dans un parc ou dans les bois ? Le yoga en plein air possède en effet des vertus supplémentaires. La respiration représentant l'un des piliers du yoga, le pratiquer en pleine nature permet par exemple une meilleure oxygénation du cerveau et une meilleure stimulation de nos sens.

Tai Chi

Cette gymnastique rigoureuse du corps et de l'esprit favorise l'état de méditation tout en faisant travailler les étirements des jambes et des bras. L'exercice consiste également à travailler sur sa respiration pour chasser le stress du quotidien et au profit de la détente musculaire.

Issu de la méthode traditionnelle chinoise des arts martiaux, le Tai Chi a depuis longtemps conquis nos cultures occidentales. Pour les New-yorkais, rien de plus normal de voir des personnes la pratiquer de bon matin dans un coin de Central Park. En France, les cours collectifs de Tai Chi en plein air commencent à fleurir.

Urban Training

Comme son nom anglophone l'indique, l'Urban Training consiste à s'entraîner en milieu urbain. Ici, la rue fait office de salle de sport : exercices de step sur les trottoirs, slaloms entre les lampadaires, pompes sur les bancs publics... Un programme ludique qui alterne entre entraînement cardio, renforcement musculaire et running.

Des séances d'Urban training encadrées par un coach sportif sont organisées dans de nombreuses villes de France et de Normandie (Rouen, Dieppe, Elbeuf, Gonfreville-L'Orcher Nantes, Paris...).

Footing

Indémodable, on ne compte plus les bienfaits de la course à pied : amélioration de la circulation sanguine, renforcement des défenses immunitaires, augmentation de la masse musculaire, rempart contre le stress...

Outre son aspect totalement gratuit, le footing présente l'avantage de pouvoir se pratiquer aussi bien dans un parc, sur les quais, en bordure de mer ou dans les bois.

Et si on souhaite sortir des sentiers battus, on peut embrasser le plogging. Cette tendance sportive écolo originaire de suédoise consiste à courir un sac à la main, en ramassant tous les déchets que l'on croise sur son passage.

A LIRE AUSSI.

Après le yoga, place à la méditation pour tous

Tous les bons tuyaux pour se mettre à courir

Christophe André: "La méditation, un outil d'hygiène de vie"