livre. Savants et inventeurs de Normandie, un ouvrage de Serge et Henny Sochon

Serge et Henny Sochon sont mari et femme mais, depuis longtemps, ils collaborent à la rédaction d'ouvrage en lien avec l'histoire et le patrimoine de la Normandie. Le dernier né nous présente une centaine de savants et d'inventeurs normands qui ont révolutionné les sciences.

Un formidable travail de collecte

Il aura fallu cinq ans de recherches pour rassembler la somme d'informations nécessaires à la rédaction de cet ouvrage. "C'est un sujet qui me tient à cœur car je suis moi-même ingénieur de formation et j'ai exercé longtemps dans le domaine pétrochimique. Pour réaliser cet ouvrage, nous avons parcouru la Normandie dans tous les sens, raconte Serge. Aussi souvent que possible, nous nous sommes rendus sur les lieux où ont vécu et travaillé ces hommes de science."

Serge exploite les fonds d'archives de la Bibliothèque François-Mitterrand à Paris, mais aussi celle de l'Institut et les bibliothèques municipales de Caen et de Rouen. En dressant cette liste de savants et d'inventeurs, Serge remarque que la Normandie en compte par milliers : "Pendant des siècles, les savants étaient de vrais touche-à-tout et mariaient toutes les disciplines. À l'époque des Lumières, des figures nouvelles se distinguent, comme Blanchard qui innove avec des ballons gonflés au gaz, ou Laplace qui a participé à la mise en place du système métrique, ce qui va sensiblement améliorer l'avancée des sciences. C'est d'ailleurs un de mes aïeux par ma mère !"

Un panorama des sciences

Serge a choisi de retenir une centaine de noms de savants et d'inventeurs et, pour chacun, il a constitué une notice. "Il a bien fallu faire un choix, regrette-t-il. Il est impossible d'être exhaustif mais nous avons voulu, par cette sélection, montrer combien ces savants ont été actifs dans des domaines aussi divers que l'archéologie, l'automobile, la biologie ou la chimie." De très nombreuses disciplines sont citées.

L'introduction du livre nous rappelle que la science fut pendant plusieurs siècles l'apanage de l'église, mais l'auteur tient aussi à mettre en avant quelques foyers scientifiques majeurs sur notre territoire : "dès le XVIe siècle, Dieppe s'illustre car la ville possède sa propre école d'hydrographie. Dieppe est pionnière dans ce domaine, puisque c'est la première école de ce type qui voit le jour en France et de prestigieux savants y seront formés ! On conserve de sublimes cartes de cette période à la British Library. Cela prouve que dès l'époque des grandes découvertes, la Normandie se distingue déjà."

Les oubliés des sciences

Bien des Normands se sont distingués, au cours de l'histoire, grâce à leur participation aux progrès de la science : "On compte trois prix Nobel normands : le chimiste Victor Grignard, le médecin Charles Nicolle pour ses travaux sur le typhus ainsi que le physicien Louis-Victor de Broglie, certains Normands sont même célébrés sur la Lune puisque des cratères de notre satellite portent leur nom (dont mon prestigieux aïeul !)".

Mais le livre de Serge et Henny rend aussi hommage à de nombreux savants oubliés. "J'ai eu plaisir à découvrir des travaux d'inventeurs dont j'ignorais jusqu'au nom, comme Frédéric Sauvage qui a inventé l'hélice, ou l'astronome Adrien Auzout qui, sous Louis XIV, est un des premiers à prendre un poste à l'observatoire de Paris. D'autres savants sont bien connus des scientifiques mais totalement ignorés du grand public, comme le médecin de la grande armée Louis Desgenettes-Dufriche, ou le naturaliste Guy de la Brosse qui s'est illustré au jardin des plantes à Paris." Ce livre permet de leur rendre la place d'honneur qui est la leur !

Serge et Henny Sochon, Savants et inventeurs de Normandie, éditions Orep, 25€

