Deauville. Journée rétro à l'hippodrome de Clairefontaine mercredi

C'est une journée exceptionnelle et inédite, que vous propose cette année l'hippodrome de Clairefontaine! Dans une ambiance rétro, burlesque et rock and roll, vous pourrez vous faire relooker, passer sous la lame d'un barbier, vous initiez au lindy-hop et assister à l'élection de Miss Pin-up Clairefontaine ! Un karaoké et un apéritif géant sera proposé en fin de journée. Et pour clôturer cette journée en beauté, c'est une très grande soirée d'exception qui vous attend !

• Ouverture des portes à 10h pour les visites guidées

• Thématique du jour : Paris Hippiques

• 8 courses de Plat

• Restauration sur place

• Grand village Hippik'kids pour les enfants

• Animations pour les adultes

Ladybug Rent

Envie de rouler autrement et chevaux au vent ? Lady Bug, spécialiste de la location vintage, vous propose l'opportunité de prendre le volant de la mythique coccinelle cabriolet 1303 Karmann, icone des années 70 pour profiter d'un vrai moment de liberté. Vous pourrez découvrir le matin des courses, un défilé de ses meilleures voitures et vans vintage aux couleurs de Clairefontaine et une exposition de ses modèles.

Miss Cherry Candy

Miss Cherry Candy, Tiffany de son prénom, a été élue 2ème dauphine de Miss pin-up Normandie 2018. Pin-up retro vintage au quotidien, elle est bloggeuse pin-up's lifestyle et rédactrice pour Miss pin-up Mag.

Venez rencontrer Tiffany au village des exposants pour une séance de dédicaces, un défilé de pin-up sans oublier l'élection de Miss pin-up Clairefontaine !

Dita Lux de Milo

Créatrice de bibi et accessoires pour chevaux rétro, venez découvrir les créations de Dita Lux de Milo au village exposant. Elle vous propose également de découvrir et vous initier au lindy hop !

Célia Glam & Chic

Devenez l'espace d'une journée une icône au même titre que Maryline Monroe, Audrey Hep- burn, Ava Gardner et tant d'autres ... Pour cela, rendez-vous sur le stand de Célia pour votre relooking pin-up !

Fs Création

Créatrice de vêtements pin-up, FS Création fera découvrir sa collection de vêtements sur l'hippodrome de Clairefontaine à travers un défilé.

Lady Cataclysm

Artisan d'art en bijouterie fantaisie haut de gamme, Cathy vous propose des créations esprit vintage.

Venez découvrir son univers rétro au doux parfum d'antan au village des exposants !

Anthony Mairesse

Anthony est un coiffeur barbier Dieppois qui sort des sentiers battus, capable de relever les défis les plus fous : faire des prestations dans des lieux insolites, coiffer pendant 24 heures non-stop, remporter le concours national de coiffure, participer à des shootings photo ou vidéo. Quand il n'est pas à Dieppe, Anthony Mairesse coiffe quelques stars qui se produisent sur les festivals. Parmi ses clients, ZZ Top, Louise Attaque, Shaka Ponk, Nekfeu ...

Mesdames, découvrez la pin-up qui sommeille en vous en osant les chignons colorés et sophistiqués !

Messieurs, venez-vous faire chouchouter la barbe !

Une soirée d'exception

Concert à partir de 20h30

C'est un concert TRIBUTE TO GOLDMAN ENSEMBLE auquel vous pourrez assister à l'issue de la réunion de courses de la journée, avec tous les tubes mythiques du plus célèbre des chanteurs Français : Jean-Jacques Goldman.

Cinq artistes solidaires, passionnés et plein d'énergie, interprètent pour vous, en live, dans une ambiance festive, les plus grands succès de l'artiste dans le respect de son œuvre et de son univers. Partagez avec nous un moment inoubliable de passion, d'émotion, de souvenirs : revivez ses concerts !

Feu d'artifice à 22h00

Et pour clôturer cette magnifique soirée, le traditionnel feu d'artifice de Clairefontaine ! De quoi en mettre plein les yeux des petits et des grands !

A noter !

- Entrée offerte à toute femme qui se présentera en Pin-up

- Concours Miss Pin-up Clairefontaine 2019 !

Un jury professionnel composé d'anciennes miss Pin-up et des membres du comité miss Pin-up France élira la future gagnante.

Participation ouverte à toutes après inscription sur le stand de Miss Cherry Candy.

Côté courses

Ce sont 8 courses de Plat et d'obstacle à partir de 13h20

Première course, 30 minutes après le début des opérations pour 4h de spectacle magiques et intenses pour petits et grands.

A retenir !

Ouverture des portes à 10h pour les visites guidées des coulisses de l'hippodrome, même les plus secrètes, clôturées par un apéritif normand avec l'IDAC et la fromagerie Graindorge!

Retrouvez toutes les infos sur Facebook et www.hippodrome-deauville-clairefontaine.com