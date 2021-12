Alençon. Les championnats de France d'Athlétisme FSGT à Alençon

L'Orne a été désignée pour organiser les championnats de France d'Athlétisme FSGT et c'est donc la ville d'Alençon qui a été choisie pour les accueillir.

300 athlètes venus de toute la France

Des épreuves de course, de saut et de lancer sont bien évidemment au programme. Plus de trois cents athlètes sont attendus pour concourir tout au long du championnat, avec près de mille épreuves différentes!

Parmi eux, vingt et un Ornais sont engagés cette année, c'est davantage que les années précédentes.

Jean-Luc Fourbet, responsable des activités athlétiques du comité 61FSGT:

Jean-Luc Fourbet Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Euro-2020: Paris retrouve les +Europe+ en plein air après 82 ans d'absence