Run In Mont-Saint-Michel 2019 : "devenir une expérience à part" 

Si la famille est au coeur du projet plus que jamais pour ce Run In Mont-Saint-Michel 2019, Amaury Sports Organisation et les équipes d'organisation veulent désormais que l'événement deviennent une expérience pour chaque coureur, quel que soit son niveau et sa passion pour la course à pied, mais aussi pour les villes et terroirs accueillant les épreuves. Ainsi, Pontorson cette année recevra les courses des 10 km, du semi-marathon et de la Marathoons, la course pour enfants.

Le Run In Mont-Saint-Michel n'a pas d'égal dans son panorama avec La Merveille au centre des attentions, mais l'expérience doit désormais s'élargir et "bénéficier aux locaux avant tout". Écoutez Thomas Delpeuch, responsable de l'organisation :

Le programme complet.

- Samedi 25 mai 2019 : Trail de l'Archange (53 km), départ à 8h de Saint-Pair-Sur-Mer (Manche)

- Samedi 25 mai 2019 : Semi Marathon (21 km), départ 10h00 de Pontorson (Manche)

- Samedi 25 mai 2019 : Le 10 kilomètres, départ 10h00 de Pontorson (Manche)

- Samedi 25 mai 2019 : La Marathoons, deux départs à 14h45 (5-7 ans, 0,8km) et 15h15 (8-10 ans, 1,6km)

- Dimanche 26 mai 2019 : Duo-Marathon (42.195 km), départ 8h30 de Cancale avec relais à Cherrueix (21 km)

- Dimanche 26 mai 2019 : Marathon (42.195 km), départ 8h30 de Cancale arrivée au Mont-Saint-Michel.

