Pontorson. Run In Mont-Saint-Michel 2019 : la famille au cœur du projet 

Pour sa troisième année de présence à l'organisation de ce qui était alors le "Marathon du Mont-Saint-Michel", Amaury Sports Organisation a élargi sensiblement le panel d'épreuves possibles et surtout agrandit le public potentiellement concerné par ces épreuves, en faisant entrer l'épreuve dans les fameux concepts de Run In, véritable festival de la course à pied pour toute la famille.

Retrouvez Thomas Delpeuch, responsable de l'organisation qui explique l'importance de proposer des courses pour toute la famille :

"Ce n'est pas juste une course, c'est un moment complet qu'on vit en famille"

Le programme complet :

Samedi 25 mai 2019 : Trail de l'Archange, départ à 8h de Saint-Pair-Sur-Mer (Manche)

Samedi 25 mai 2019 : Semi Marathon, départ 10h00 de Pontorson (Manche)

Samedi 25 mai 2019 : le 10 kilomètres, départ 10h00 de Pontorson (Manche)

Dimanche 26 mai 2019 : Duo-Marathon, départ 8h30 de Cancale avec relais à Cherrueix

Dimanche 26 mai 2019 : Marathon, départ 8h30 de Cancale arrivée au Mont-Saint-Michel.

