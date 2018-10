Course à pied : ouverture des inscriptions pour le Run In Mont-Saint-Michel 2019

Repris en 2016 par Amauray Sports Organistation, le Marathon du Mont-Saint-Michel est devenu le Run In Mont-Saint-Michel depuis 2017. Après un succès indéniable en 2018, l'édition 2019 aura lieu le samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 et s'ouvre dès ce lundi 15 octobre 2018 par le coup d'envoi des inscriptions. Figurant dans le top 10 des sites touristiques les plus fréquentés en France, le Mont Saint-Michel est l'un des lieux les plus pittoresques au monde. Que l'angle de vue soit religieux, architectural, culturel ou historique, sa visite ne laisse personne indifférent… Et quoi de plus exceptionnel alors que de découvrir ou re-découvrir ce joyau du patrimoine français en courant.Cette année, en plus du trail de l'Archange, du semi-marathon et du marathon (qui peut se courir en solo ou en duo), Run In Mont Saint-Michel ouvre un nouveau 10 km.

Un nouveau 10 km et les épreuves reines au rendez-vous

Cinq parcours sont proposés pour cette édition 2019. Le semi-marathon propose une boucle de 21 km avec, tout comme pour le 10 km, le départ et l'arrivée au Mont Saint-Michel. Le trail de l'Archange se déroulera sur 55 km et 800 m de dénivelé, au départ de Granville jusqu'au cœur du Mont Saint-Michel, pour profiter de tout ce que la côte normande a de plus beau à offrir avec comme épreuve reine, le Marathon du Mont-Saint-Michel et ses mythiques 42, 195 km.

Pratique :

- Les inscriptions ouvrent ce lundi 15 octobre sur www.timeto.com

- 8 000 coureurs attendus sur l'un des rendez-vous running les plus pittoresques de France

-5 courses : 10 km, Trail de l'Archange, Semi-marathon, Duo-marathon et marathon du Mont-Saint-Michel.

