Marathon . Marathon du Mont-Saint-Michel : trail de l'Archange et semi-d'Avranches pour un samedi monstrueux

Il nous semble naturel de proposer un format de course qui vienne au plus près de cette nature : courir le long des " herbus ", en bordure de plage, au milieu des agneaux pré-salés, le long des estuaires de la Sée et de la Sélune, sur la Pointe du Grouin Sud… un littoral plein de richesses. Le tracé de ce Trail sera composé de 58 kilomètres arpentant la côte normande et offrant une expérience inoubliable aux traileurs qui prendront le départ de cette 1ère édition du Trail de l'Archange. Le départ aura lieu à Granville, pour une arrivée qui emmènera les participants jusqu'au sommet de l'Abbaye du Mont-Saint-Miche avec une partie finale exceptionnelle, notamment la traversée des herbus de la Baie, qui seront l'occasion pour les coureurs encore en jambe de dérouler leur foulée et voir le Mont se rapprocher à grand pas. L'Archange Saint-Michel, pièce dorée au sommet de l'Abbaye, visible servira de repère aux coureurs. La ligne d'arrivée les attendra au sommet de l'Abbaye pour un moment de célébration exceptionnel.

Date : samedi 27 mai 2017

Heure de départ : 09h30 ; Distance : environ 58,9km

Lieu de départ : Boulevard Vaufleury - Granville ; Lieu d'arrivée : sur la Terrasse Ouest Abbaye du Mont Saint-Michel – Le Mont Saint-Michel.

Le tapis de chronométrie sera quant à lui installé avant la montée des marches de l'Abbaye

Semi-Marathon d'Avranches

C'est le format le plus populaire de la course à pied, une course ouverte à tous : des compétiteurs aux novices. Le Semi d'Avranches est la distance intermédiaire qui vient compléter un week-end sportif riche en défis. Vous n'êtes pas encore prêt pour un Marathon ? Vous serez certainement au bord de la route le lendemain pour soutenir un ami marathonien, le Semi d'Avranches sera votre défi ! Nous vous proposons un départ au coeur d'Avranches, un parcours très plaisant, plutôt " roulant " et une arrivée au pied du Mont-Saint-Michel, sur le village de l'événement. Vous souhaitez battre votre record ? Les conditions de course (sas de départ, tracé du parcours) vous permettront cette performance.

Date : samedi 27 mai 2017

Heure de départ : 10h00 ; Distance : 21,097km

Lieu de départ : Place Carnot – Avranches

Lieu d'arrivée : la Jacotière Ardevon / La Caserne – Le Mont Saint-Michel

