Marathon . Marathon du Mont-Saint-Michel : 20 ans, 3 jours, 6 courses... 

Devenu un événement emblématique du calendrier sportif et culturel normand, l'épreuve attend une nouvelle fois près de 5 000 coureurs venus de tout l'hexagone, mais aussi du monde entier. Rassemblement sportif et festif qui réunit chaque année une cinquantaine de nations au pied de la Merveille, le "Marathon" est désormais accessible à tous avec pas moins de six courses en trois jours.

Et la grande nouveauté de cette année d'anniversaire sera Le Trail de l'Archange, sublime trail le long de la côte normande qui se terminera en apothéose au sommet de l'Abbaye, samedi 27 mai 2017, pendant que le Semi-Marathon d'Avranches, distance très populaire, offre de partager le week-end en famille ou entre amis.

Le vendredi 26 mai 2017, c'est la cité Corsaire de Saint-Malo qui ouvrira les hostilités avec ses deux événements essentiels : La Malouine, course réservée aux dames sur 5.5km et les 10km de Saint-Malo où la performance sera forcément au rendez-vous.

Dimanche 28 mai 2017, ce sera le feu d'artifice, l'heure du Marathon du Mont-Saint-Michel ! Faisant partie des 10 plus grands marathons du monde, celui du Mont tient sa particularité dans le fait d'être l'un des seuls où l'on aperçoit la ligne d'arrivée, riche en histoire, avant même de s'élancer sur une distance de 42,195 km, défi éminemment psychologique, s'il en est, et de quoi donc donner de l'allant à celui qui prétend, d'abord au statut de "finisher", mais aussi dans des temps souvent visés à l'avance.

