Le Mont-Saint-Michel. Marathon du Mont-Saint-Michel : "Sport, culture et famille entremêlés"

Il sera une pièce maîtresse de ce grand week-end de courses au Mont-Saint-Michel. Ce que vous percevrez en premier chez lui ? Sa voix !

Non content d'être le maître-ordonnateur de ce 20e Marathon du Mont-Saint-Michel, Thomas DELPEUCH est aussi un des speakers.

Avant de plonger dans ces trois jours de fête, ces six courses et de partager avec les 10 000 participants ce grand moment de sport, Thomas Delpeuch nous a confié ses attentes et sa joie de pouvoir offrir aux sportifs un monument d'histoire en guise d'arrivée...

Mont-Saint-Michel : Thomas Delpeuch avant la 20e édition Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Tendance sports [REPLAY] : Maintien miraculeux pour Caen et Marathon du Mont-Saint-Michel au coeur d'un menu XXL

Marathon du Mont-Saint-Michel : trail de l'Archange et semi-d'Avranches pour un samedi monstrueux

Marathon du Mont-Saint-Michel : 20 ans, 3 jours, 6 courses...

Marathon du Mont-Saint-Michel : 42.195 km de souffrance, une arrivée au paradis

Marathon du Mont-Saint-Michel : 20 ans de chasse aux records...