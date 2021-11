Marathon. Marathon du Mont-Saint-Michel : Vivien Laporte et Réjane Lecamu remportent le 1er Trail de l'Archange

Couru sous une chaleur accablante dans sa seconde moitié de parcours, ce premier Trail de l'Archange a tenu toutes ses promesses avec près de 500 fous de la course séduits par l'idée d'aller savourer l'arrivée à la pointe de la " Merveille ".

C'était la grande aventure de cette 20e édition, la création attendue et symbolique au possible. Le Trail de l'Archange, son départ de Granville, le parcours accidenté, la traversée de la Sélune avec de l'eau à mi-corps et l'arrivée, magistrale, au sommet de l'Abbaye du Mont-St-Michel sous les yeux ébahis des visiteurs de la Merveille.

Laporte et Lecamu nettement devant

Dans cette mission de costauds, c'est Vivien Laporte qui s'est imposé devant Christophe Collas et Nicolas Bie, ces deux dernier arrivant main dans la main pour signer une des images fortes de cette édition. Chez les dames, Réjane Lecamu a nettement dominé son sujet devant Séverine Lecoufle, arrivée 42 minutes après la lauréate. A noter que Réjane Lecamu termine aussi à une magnifique 5e place au scratch général.

Trail de l'Archange (hommes) :

1- Vivien Laporte 4h36'05'', 2- Christophe Collas 4h58'44'', 3- Nicolas Bie 4h58'45

Trail de l'Archange (dames) :

1- Rejane Lecamu 5h17'23'', 2- Séverine Lecoufle 5h59'09''

