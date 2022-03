Le Mont-Saint-Michel. Run In Mont-Saint-Michel 2019 : le retour des athlètes internationaux 

Ce sera évidemment le grand moment sportif de cette édition 2019 du Run In Mont-Saint-Michel, le fameux et énorme marathon. Pour sa 22e édition, l'effort de 42.195 km offrira encore un panorama d'exception avec une arrivée aux pieds de La Merveille. Mais avant de pouvoir s'offrir le bonheur de franchir la ligne d'arrivée sur le barrage du Couesnon, il va falloir aux milliers de concurrents se mesurant au monstre un courage et une préparation sans faille.

Stars africaines et élites nationales

L'an passé, en l'absence des coureurs africains par choix de l'organisation, ce sont deux cousins venus de Bretagne et un Portugais qui avaient inscrit leurs noms au palmarès. Cette année, et bien au-delà du marathon, Amaury Sports Organisation a décidé de faire revenir les stars internationales sur ses épreuves.

Le programme complet.

- Samedi 25 mai 2019 : Trail de l'Archange (53 km), départ à 8h de Saint-Pair-Sur-Mer (Manche)

- Samedi 25 mai 2019 : Semi Marathon (21 km), départ 10h00 de Pontorson (Manche)

- Samedi 25 mai 2019 : Le 10 kilomètres, départ 10h00 de Pontorson (Manche)

- Samedi 25 mai 2019 : La Marathoons, deux départs à 14h45 (5-7 ans, 0,8km) et 15h15 (8-10 ans, 1,6km)

- Dimanche 26 mai 2019 : Duo-Marathon (42.195 km), départ 8h30 de Cancale avec relais à Cherrueix (21 km)

- Dimanche 26 mai 2019 : Marathon (42.195 km), départ 8h30 de Cancale arrivée au Mont-Saint-Michel.

Toutes les courses à retrouver en détail sur le site officiel du Run In Mont-Saint-Michel 2019

