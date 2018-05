Un portugais et deux cousins stars du 21e Marathon du Mont-Saint-Michel

Les coureurs professionnels africains n'ayant pas été primés pour venir, la voix était libre ce dimanche 27 mai 2018, pour une arrivée à sensations lors du 21e marathon du Mont-Saint-Michel. Et elle le fut !

Marathon du Mont-Saint-Michel (42.195 km)

Les Kenyans absents avec leur quatorze succès sur les vingt premières éditions, la route était ouverte pour assister un tout nouveau marathon du Mont-Saint-Michel dans son déroulement. D'entrée de course chez les hommes, ce sont d'abord ce que les organisateurs ont pris pour deux frères, qui finalement étaient cousins, les Bretons Frédéric et Michel Viel qui ont pris les commandes de la course. Dans un rythme calqué sur un temps global de 2h45, les deux emmènent un peloton rapidement mis en pièces. Derrière, seul Nuno Carpintero (Portugal) suit la cadence et rapidement, le podium est acté. Reste à savoir qui va l'emporter. Pour avoir la réponse, il faut attendre le 36e kilomètre où Carpinteiro reprend les deux fuyards matinaux et creuse immédiatement un écart rédhibitoire. Au final, l'Ibérique signe les 42.195 km en 2h44'41''. Derrière, c'est évidemment main dans la main que les Viel franchissent la ligne en 2h47'. Chez les dames, c'est Prisca Kiprono qui s'est imposée en 2h52, très loin devant ses poursuivantes, Sandrine Fauvel bouclant son périple en 3h20' tandis que Sabine Meunier complète le podium en 3h23'.

Au total, sur les courses Trail de l'Archange, Semi-marathon d'Avranches et sur le mararhon et le Duo du Mont-Saint-Michel, ce sont 7000 coureurs qui se sont mesurés aux parcours terminant tous aux pieds de la Merveille.

Lundi 28 mai et mardi 29 mai 2018, la fête sera bouclée par les Marathons des Loustics où plus de 40 écoles de la Baie du Mont-Saint-Michel se défieront en relais.

Ce soir dans l'émission Tendance Sports, retrouvez les résultats complets, résultats et bilan à partir de 18h en direct.

