Calvados. Houlgate va accueillir les meilleurs parajudokas du monde

Le Get Together Tournament va poser ses valises à Houlgate. Cet événement international de judo adapté fait rayonner la discipline dans le monde.

Plus de 150 athlètes, en provenance de 10 pays différents, sont attendus samedi 6 décembre, au Centre sportif de Normandie. Une première en France pour cette compétition internationale, organisée par la Ligue de judo de Normandie, en partenariat avec l'Union européenne de judo et la Fédération française de la discipline. Après la Croatie, la Hongrie, la Pologne ou encore l'Italie, la France devrait prouver, en accueillant cet événement, qu'elle est une place forte de la discipline : "On a de très grands champions, valides ou non, ça va être une belle fête", se réjouit Larbi Benboudaoud, champion du monde en 1999 et médaillé olympique en 2000 à Sidney.

Nacer Zorgani, membre de l'équipe de France de parajudo, sera au micro dès 9h30 : "Mon rôle va être de mettre en valeur les athlètes, hommes et femmes, l'organisation et de chauffer le public." L'accès est gratuit toute la journée.