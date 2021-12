Jobourg. Neuf personnes isolées par la mer secourues dans la Manche et le Calvados

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage le CROSS de Jobourg (Manche) a coordonné cinq opérations de recherche et de sauvetage de neuf personnes isolées par la marée à l'Ouest du Cotentin et dans le Calvados, jeudi 29 août 2019.

- Deux pêcheurs à pied retrouvés sains et saufs à Bricqueville-sur-Mer (Manche) vers 16 heures 40.

- Une pêcheuse à pied retrouvée saine et sauve à Coudeville (Manche) vers 17 heures 50.

- Un pêcheur à pied secouru par un plaisancier puis pris en charge par la SNSM au large de Granville (Manche) vers 18 heures.

- Trois jeunes filles isolées à 200m au sud du poste de plage du plat Gousset à Granville (Manche) repérées par un kayakiste - ayant eu le très bon réflexe d'alerter les secours et de rester sur zone jusqu'à leur arrivée - et prises en charge par l'embarcation du poste de plage de Donville-les-Bains (Manche) vers 19 heures.

- Deux personnes isolées par la marée à l'est du camping de la plage d'Houlgate (Calvados) secourues par le canot de sauvetage léger des sapeurs-pompiers du Calvados.

Beaucoup de moyens engagés

Ces opérations ont engagé de nombreux moyens, mis en alerte ou déployés pour les relocaliser et les secourir : l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, les pompiers du SDIS 50 et du SDIS 14 avec leurs moyens nautiques, le sémaphore de la pointe du Roc à Granville (Manche) et le sémaphore de Villerville (Calvados), les unités de la société des sauveteurs en mer (SNSM) de Saint Martin de Brehal, de Granville et Hauteville-sur-Mer (Manche) et les postes de secours de la plage du plat Gousset à Granville, de la plage de Donville-les-bains, de Bricqueville et de Saint Martin de Brehal (Manche).

Attention aux grandes marées

C'est en ce moment une période de grandes marées avec des coefficients maximums de 113, il convient de rester prudent, de prendre connaissance des horaires de marée, de ne pas s'aventurer seul sur l'estran sans moyen de communication. Le numéro d'urgence pour alerter les secours en mer est le 196