Caen. JO 2024 : en premier plan, la Normandie lance une plateforme en ligne

Dans un peu plus de quatre ans auront lieu les Jeux olympiques et paralympiques à Paris, en 2024. La Normandie, située à moins de deux heures de route espère servir de "base arrière" et a développé une plateforme en ligne destinée à répertorier les équipements sportifs.