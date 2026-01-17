Étretat. Une voiture s'encastre dans la vitrine d'une boulangerie, le conducteur à l'hôpital

Les pompiers sont intervenus samedi 17 janvier peu avant 5h du matin rue George V à Etretat en Seine-Maritime. Selon les secours, une voiture a s'est encastré dans la vitrine d'une boulangerie, provoquant un début d'incendie au niveau du véhicule.

14 personnes au chômage technique

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le conducteur, un homme de 32 ans, était sorti de la voiture. Légèrement blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Fécamp.

14 personnes se retrouvent actuellement au chômage technique "pour le week-end minimum", ont précisé les pompiers.

Enedis et le maire de la commune se sont rendus sur place et le véhicule a été retiré du bâtiment.