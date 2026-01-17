En ce moment J'ai changé KENDJI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Étretat. Une voiture s'encastre dans la vitrine d'une boulangerie, le conducteur à l'hôpital

Sécurité. Samedi 17 janvier, les pompiers sont intervenus à Etretat. Une voiture s'est encastrée dans la vitrine d'une boulangerie. Le conducteur a été transporté à l'hôpital.

Publié le 17/01/2026 à 09h47 - Par Justine Carrère
Étretat. Une voiture s'encastre dans la vitrine d'une boulangerie, le conducteur à l'hôpital
Les pompiers de Seine-Maritime sont intervenus samedi 17 janvier à Etretat. Un automobiliste a percuté la vitrine d'une boulangerie. Blessé, l'homme a été conduit à l'hôpital. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les pompiers sont intervenus samedi 17 janvier peu avant 5h du matin rue George V à Etretat en Seine-Maritime. Selon les secours, une voiture a s'est encastré dans la vitrine d'une boulangerie, provoquant un début d'incendie au niveau du véhicule.

14 personnes au chômage technique

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, le conducteur, un homme de 32 ans, était sorti de la voiture. Légèrement blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Fécamp.

14 personnes se retrouvent actuellement au chômage technique "pour le week-end minimum", ont précisé les pompiers.

Enedis et le maire de la commune se sont rendus sur place et le véhicule a été retiré du bâtiment.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Bonnes affaires
Cuve à eau de 700 litres
Cuve à eau de 700 litres Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
Cuve à eau alimentaire
Cuve à eau alimentaire Saint-Hymetiere-sur-Valouse (39240) 90€ Découvrir
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Étretat. Une voiture s'encastre dans la vitrine d'une boulangerie, le conducteur à l'hôpital
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple