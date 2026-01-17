L'amour est dans le pré. "Il ne répondra pas" : Karine Le Marchand fait un rappel à l'ordre concernant les deux frères manchois

La Normandie, et plus précisément la Manche, sera doublement représentée dans la saison 21 de L'amour est dans le pré. Cette année, ce ne sont pas un, mais deux agriculteurs manchois qui se lancent dans l'aventure sentimentale proposée par M6.

Etienne, 39 ans, et Fabien, 27 ans, travaillent ensemble sur l'exploitation familiale. Eleveurs de vaches laitières, ils produisent près de 750 000 litres de lait par an, un chiffre qui témoigne d'un quotidien intense, rythmé par la ferme… et parfois par la solitude.

Fabien et Etienne : deux personnalités normandes, un même espoir amoureux

Si les deux frères partagent le même territoire et la même passion pour leur métier, leurs caractères sont bien distincts.

L'aîné, Etienne, se décrit comme un romantique sensible, marqué par le poids des années passées seul. Il a connu sa première histoire d'amour à 30 ans et aspire aujourd'hui à une relation stable, tournée vers la famille.

Fabien, le cadet, affiche une énergie débordante. Célibataire depuis un an, il vit encore en colocation et se projette lui aussi dans un avenir à deux. C'est d'ailleurs lui qui a pris l'initiative d'écrire à l'émission : "J'ai écrit la lettre pour nous deux, je sais que la solitude le pèse beaucoup, j'avais envie qu'il rencontre quelqu'un."

Un geste fraternel qui résume bien leur lien.

Les portraits diffusés dès lundi 19 janvier sur M6

Les téléspectateurs découvriront les premiers portraits ce lundi 19 janvier 2026 en prime time sur M6. Les abonnés de la plateforme M6 + peuvent d'ailleurs déjà accéder au premier épisode en avant-première.

Après la présentation d'autres agriculteurs, la rencontre avec les deux frères manchois promet un moment à part. Entre travail à la ferme, confidences et attentes amoureuses, leur duo apporte une dynamique nouvelle à l'émission.

"Il ne répondra pas" : l'avertissement clair de Karine Le Marchand

Comme chaque saison, Karine Le Marchand a tenu à rappeler les règles aux futures prétendantes. Et le message est limpide : "Et si vous brûlez d'envie de le rencontrer, ne le contactez pas directement, il ne répondra pas."

Une consigne qui s'applique à tous les agriculteurs de l'émission. La production l'a déjà expliqué par le passé : "Chaque saison, les seules demandes qui sont traitées sont celles qui passent par la production."

Un cadre strict, pensé pour protéger les candidats et garantir une expérience équitable.

Deux frères manchois prêts à ouvrir leur cœur devant toute la France

Au-delà des règles et des avertissements, Fabien et Etienne abordent cette aventure avec sincérité. Surf, ferme familiale et racines normandes solides : les deux frères espèrent trouver celle qui acceptera leur rythme de vie, entre passion agricole et envie de construire.

Dans une saison très attendue après les 20 ans du programme, ces deux agriculteurs de la Manche pourraient bien marquer les esprits.