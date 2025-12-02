Conso. Ce pâté-croûte bien normand vient d'obtenir un prix international avant les fêtes : attendez de voir l'intérieur !

Installée à Saint-Maurice-lès-Charencey, dans l'Orne, Emeline Aubry continue d'imposer son nom dans l'univers très serré du pâté-croûte. Formée auprès de chefs d'exception (de Yannick Alléno à Amandine Chaignot en passant par Amélie Darvas), elle a trouvé dans cette spécialité charcutière française une véritable signature.

Hier, à Lyon, lors de la 16ᵉ finale du Championnat du monde de pâté-croûte, elle a remporté le Prix Richelieu, l'un des trophées les plus respectés de la confrérie.

Un pâté-croûte hommage au cochon de Bayeux qui a bluffé les jurés

Son pâté-croûte gagnant ? Une création puissante et ultra-technique baptisée "Hommage au cochon de Bayeux, ses nobles abats, son sang".

Au menu :

cochon de Bayeux,

langue, oreilles et couenne,

foie gras,

gelée naturelle parfumée au Calvados.

Un équilibre entre tradition, terroir et haute précision artisanale qui a provoqué un vrai coup de cœur des jurés et qui a reçu les hommages de Nina Métayer et Charlie Anne, finaliste de "Top Chef 2025".

L'intérieur du meilleur paté-croute Richelieu du monde, hommage au cochon de Bayeux, avec du foie gras. - Story de Nina Métayer

Une spécialiste du pâté-croûte qui n'en est pas à son premier exploit

Ce nouveau prix vient couronner un parcours déjà salué : 3ᵉ au Championnat du monde en 2023, finaliste en 2021, et lauréate du prix de la Confrérie lors du 1er Championnat de France le mois dernier.

Sous sa marque In Pâté Croûte We Crust, Emeline Aubry réinvente ce classique français en le transformant en pièce d'art culinaire, façonnée à partir d'ingrédients locaux et de recettes entièrement pensées maison.

Où goûter ce pâté-croûte "meilleur du monde" en Normandie (et comment le recevoir chez vous)

Bonne nouvelle : ses pâtés-croûtes sont disponibles dans le Perche, directement à l'atelier de la cheffe mais aussi en livraison partout en France, y compris pour les fêtes de fin d'année.

Un détail important pour les gourmets : chaque pâté-croûte est conçu en édition limitée, souvent sur mesure, avec un travail de pâte, de farce et de gelée digne de la haute gastronomie. Une charcuterie de fête rare, artisanale, et déjà très recherchée.

Pâté-croûte : un monument de la cuisine française remis au goût du jour

Le pâté en croûte (ou pâté-croute) est une charcuterie emblématique : une farce de viande cuite dans une pâte brisée ou feuilletée, maintenue par une gelée parfumée. Il en existe des dizaines de versions, du gibier aux volailles en passant par le fameux pâté en croûte Richelieu, enrichi d'un insert de foie gras ou de mousse de foie de volaille.

Grâce à des cheffes comme Emeline Aubry, cette spécialité revient au premier plan, portée par un savoir-faire français qui séduit autant les néophytes que les gastronomes.

Pour commander c'est ici !