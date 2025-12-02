En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Conso. Ce pâté-croûte bien normand vient d'obtenir un prix international avant les fêtes : attendez de voir l'intérieur !

Société. Le 1er décembre 2025, avait lieu la finale du Championnat du monde de pâté-croûte à Lyon, où la cheffe normande Emeline Aubry a décroché le prestigieux Prix Richelieu. Son pâté-croûte "Hommage au cochon de Bayeux" a eu beaucoup de succès, et bonne nouvelle : on peut le commander en Normandie et partout en France pour les fêtes.

Publié le 02/12/2025 à 17h55, mis à jour le 02/12/2025 à 18h11 - Par Mathilde Rabaud
Conso. Ce pâté-croûte bien normand vient d'obtenir un prix international avant les fêtes : attendez de voir l'intérieur !
Une cheffe du Perche qui décroche l'un des titres les plus convoités. - Championnats du Monde de paté croute sur insta

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Installée à Saint-Maurice-lès-Charencey, dans l'Orne, Emeline Aubry continue d'imposer son nom dans l'univers très serré du pâté-croûte. Formée auprès de chefs d'exception (de Yannick Alléno à Amandine Chaignot en passant par Amélie Darvas), elle a trouvé dans cette spécialité charcutière française une véritable signature.

Hier, à Lyon, lors de la 16ᵉ finale du Championnat du monde de pâté-croûte, elle a remporté le Prix Richelieu, l'un des trophées les plus respectés de la confrérie.

Un pâté-croûte hommage au cochon de Bayeux qui a bluffé les jurés

Son pâté-croûte gagnant ? Une création puissante et ultra-technique baptisée "Hommage au cochon de Bayeux, ses nobles abats, son sang".
Au menu :

  • cochon de Bayeux,
  • langue, oreilles et couenne,
  • foie gras,
  • gelée naturelle parfumée au Calvados.

Un équilibre entre tradition, terroir et haute précision artisanale qui a provoqué un vrai coup de cœur des jurés et qui a reçu les hommages de Nina Métayer et Charlie Anne, finaliste de "Top Chef 2025".

L'intérieur du meilleur paté-croute Richelieu du monde, hommage au cochon de Bayeux, avec du foie gras.L'intérieur du meilleur paté-croute Richelieu du monde, hommage au cochon de Bayeux, avec du foie gras. - Story de Nina Métayer

Une spécialiste du pâté-croûte qui n'en est pas à son premier exploit

Ce nouveau prix vient couronner un parcours déjà salué : 3ᵉ au Championnat du monde en 2023, finaliste en 2021, et lauréate du prix de la Confrérie lors du 1er Championnat de France le mois dernier.
Sous sa marque In Pâté Croûte We Crust, Emeline Aubry réinvente ce classique français en le transformant en pièce d'art culinaire, façonnée à partir d'ingrédients locaux et de recettes entièrement pensées maison.

Où goûter ce pâté-croûte "meilleur du monde" en Normandie (et comment le recevoir chez vous)

Bonne nouvelle : ses pâtés-croûtes sont disponibles dans le Perche, directement à l'atelier de la cheffe mais aussi en livraison partout en France, y compris pour les fêtes de fin d'année.

Un détail important pour les gourmets : chaque pâté-croûte est conçu en édition limitée, souvent sur mesure, avec un travail de pâte, de farce et de gelée digne de la haute gastronomie. Une charcuterie de fête rare, artisanale, et déjà très recherchée.

Pâté-croûte : un monument de la cuisine française remis au goût du jour

Le pâté en croûte (ou pâté-croute) est une charcuterie emblématique : une farce de viande cuite dans une pâte brisée ou feuilletée, maintenue par une gelée parfumée. Il en existe des dizaines de versions, du gibier aux volailles en passant par le fameux pâté en croûte Richelieu, enrichi d'un insert de foie gras ou de mousse de foie de volaille.

Grâce à des cheffes comme Emeline Aubry, cette spécialité revient au premier plan, portée par un savoir-faire français qui séduit autant les néophytes que les gastronomes.

Pour commander c'est ici !

Galerie photos
L'intérieur du meilleur paté-croute Richelieu du monde, hommage au cochon de Bayeux, avec du foie gras. - Story de Nina Métayer

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Conso. Ce pâté-croûte bien normand vient d'obtenir un prix international avant les fêtes : attendez de voir l'intérieur !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple