En ce moment Golden KPOP DEMON HUNTERS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de L'Aigle. Emeline Aubry se qualifie pour le championnat du monde de pâté en croûte

Loisir. La cheffe cuisinière Emeline Aubry a remporté, mercredi 5 novembre, la médaille de bronze lors du championnat de France de pâté en croûte, à Paris. Elle est aussi le coup de cœur du public. Un classement qui lui assure une place pour le championnat du monde, lundi 1er décembre, à Lyon.

Publié le 07/11/2025 à 16h40, mis à jour le 07/11/2025 à 16h50 - Par Lucie Peudevin
Près de L'Aigle. Emeline Aubry se qualifie pour le championnat du monde de pâté en croûte
L'Ornaise Emeline Aubry, connue pour son pâté en croûte, est qualifiée pour le championnat du monde qui aura lieu lundi 1er décembre, à Lyon. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jamais deux sans trois. Mercredi 5 novembre, l'Ornaise de la boutique In Pâté en coûte we crust à Saint-Maurice-les-Charencey, Emeline Aubry, a obtenu le coup de cœur du public et a terminé sur la troisième marche du podium au championnat de France de pâté en croûte. Ces récompenses lui assurent une place pour le championnat du monde de pâté en croûte, à Lyon. Lundi 1er décembre, elle présentera une recette encore tenue secrète.

Coup de cœur du public

Mercredi 5 novembre, Emeline Aubry a choisi de présenter une "recette de cœur" à base de boudin noir. Son pâté en croûte était aussi orné d'une dentelle blanche et immaculée d'Alençon, lieu d'origine de son grand-père. La cheffe a obtenu le prix de la confrérie, qui la qualifie directement pour la 16e édition du championnat du monde de pâté en croûte, lundi 1er décembre.

• A lire aussi. Orne. Médaillée du Mérite agricole, Emeline Aubry est en route pour les championnats de France de pâté en croûte

Emeline Aubry a également obtenu la médaille de bronze, décernée par les 20 membres du jury. La cheffe cuisinière se positionne derrière le médaillé d'or, Jonathan Dudek, de la charcuterie Arnaud Nicolas, et le médaillé d'argent, Cédric Maziller, de la Conserve de Belle-Ile-en-Mer.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de L'Aigle. Emeline Aubry se qualifie pour le championnat du monde de pâté en croûte
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple