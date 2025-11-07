Près de L'Aigle. Emeline Aubry se qualifie pour le championnat du monde de pâté en croûte

Jamais deux sans trois. Mercredi 5 novembre, l'Ornaise de la boutique In Pâté en coûte we crust à Saint-Maurice-les-Charencey, Emeline Aubry, a obtenu le coup de cœur du public et a terminé sur la troisième marche du podium au championnat de France de pâté en croûte. Ces récompenses lui assurent une place pour le championnat du monde de pâté en croûte, à Lyon. Lundi 1er décembre, elle présentera une recette encore tenue secrète.

Coup de cœur du public

Mercredi 5 novembre, Emeline Aubry a choisi de présenter une "recette de cœur" à base de boudin noir. Son pâté en croûte était aussi orné d'une dentelle blanche et immaculée d'Alençon, lieu d'origine de son grand-père. La cheffe a obtenu le prix de la confrérie, qui la qualifie directement pour la 16e édition du championnat du monde de pâté en croûte, lundi 1er décembre.

Emeline Aubry a également obtenu la médaille de bronze, décernée par les 20 membres du jury. La cheffe cuisinière se positionne derrière le médaillé d'or, Jonathan Dudek, de la charcuterie Arnaud Nicolas, et le médaillé d'argent, Cédric Maziller, de la Conserve de Belle-Ile-en-Mer.