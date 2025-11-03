En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Médaillée du Mérite agricole, Emeline Aubry est en route pour les championnats de France de pâté en croûte

Loisir. Samedi 25 octobre, la cheffe cuisinière Emeline Aubry s'est vue remettre la médaille du Mérite Agricole pour son pâté en croûte par l'ancienne ministre du Commerce et de l'Artisanat, Véronique Louwagie. La cheffe cuisinière originaire de Saint-Maurice-les-Charencey s'élancera pour la finale des championnats de France de pâté en croûte, mercredi 5 novembre, qu'elle espère remporter grâce à sa nouvelle recette à base de boudin noir.

Publié le 03/11/2025 à 07h10, mis à jour le 03/11/2025 à 12h09 - Par Lucie Peudevin
Orne. Médaillée du Mérite agricole, Emeline Aubry est en route pour les championnats de France de pâté en croûte
L'Ornaise Emeline Aubry, connue pour son pâté en croûte, présente aux championnats de France une nouvelle recette à base de boudin noir. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Emeline Aubry met les pieds dans le plat. Mercredi 5 novembre, la cheffe cuisinière de la boutique In Pâté en coûte we crust à Saint-Maurice-les-Charencey (Orne) s'élancera pour le championnat de France de pâté en croûte, à Paris. Elle y présentera sa nouvelle recette à base de boudin noir, avec laquelle elle espère remporter le titre. Il s'ajoutera peut-être à sa récente médaille du Mérite agricole, décernée par l'ancienne ministre, Véronique Louwagie, samedi 25 octobre. 

"Une recette de cœur"

Pour sa troisième participation aux championnats de France, Emeline Aubry a choisi de présenter une "recette de cœur", précise-t-elle fièrement. A base de boudin noir et orné d'une dentelle blanche et immaculée d'Alençon, lieu d'origine de son grand-père, son pâté en croûte conjugue "fêtes du village, où l'on abat le cochon, et grandes tables de la cuisine raffinée", ajoute la cheffe.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par La Liste (@laliste1000)

Lors de la finale, une vingtaine d'autres candidats seront à ses côtés. Les sept meilleurs seront sélectionnés par le jury pour concourir au championnat du monde, lundi 1er décembre, à Lyon. Emeline Aubry rêve d'en faire partie et ce, malgré l'aspect "très clivant du boudin noir à cause de sa connotation rustique", assume-t-elle.

Emeline Aubry sur le sujet

"J'espère porter haut les couleurs de la Normandie"

C'est un pari tenu pour la cheffe cuisinière, déjà lancée dans les préparatifs. L'année dernière, elle n'avait pas pu accéder à la finale du championnat de France, éliminée faute de gelée. Pour autant, elle espère ajouter sur le mur de son atelier à Saint-Maurice-les-Charencey une nouvelle victoire à sa collection : 4e place ex aequo en 2021, 3e place et première femme à monter sur le podium en 2023. "J'espère porter haut les couleurs de l'Orne et de la Normandie", conclut-elle.

En attendant, elle prépare ses pâtés en croûte sur commande, qu'elle reçoit depuis son compte Instagram. 

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Maxi cosy
Maxi cosy Carcagny (14740) 40€ Découvrir
Canapé Design Moderne Cuir Marron 3 places
Canapé Design Moderne Cuir Marron 3 places Emerainville (77184) 300€ Découvrir
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Médaillée du Mérite agricole, Emeline Aubry est en route pour les championnats de France de pâté en croûte
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple