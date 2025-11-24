Orne. Un artisan nommé Chevalier de l'ordre national du mérite

Une vie dédiée à l'artisanat. Vendredi 21 novembre, l'Ornais Stéphane Boisbluche a été élevé au rang de Chevalier de l'ordre national du mérite. Le charpentier avait été président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de 2009 à 2019 avant d'endosser le rôle de vice-président de la CAPEB Normandie en 2016.

Défendre les intérêts des artisans

Tout au long de son mandat à la tête de la CAPEB de l'Orne, Stéphane Boisbluche "a œuvré pour défendre les intérêts des artisans du bâtiment, promouvoir la formation et renforcer la représentativité de la profession. Une carrière marquée par la passion du métier et le sens du collectif, qui a été honorée par la République", écrit la CAPEB.

En 1982, Stéphane Boisbluche s'était associé avec son père pour reprendre l'entreprise familiale de couverture charpente, devenant ainsi la cinquième génération à prendre la tête de l'entreprise. Son frère l'avait rejoint quelques années plus tard et les deux Ornais avaient ajouté la réalisation de maisons en ossature bois à leur activité.