En ce moment bandaids Katy PERRY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. Un artisan nommé Chevalier de l'ordre national du mérite

Economie. Stéphane Boisbluche, artisan et ancien président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), a été élevé au rang de Chevalier de l'ordre national du mérite, vendredi 21 novembre. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de l'Orne et des députées Chantal Jourdan et Véronique Louwagie.

Publié le 24/11/2025 à 16h07 - Par Martin Patry
Orne. Un artisan nommé Chevalier de l'ordre national du mérite
Stéphane Boisbluche (deuxième en partant de la gauche) a été élevé au rang de Chevalier de l'ordre national du mérite, vendredi 21 novembre. - Jonathan Moisan - CAPEB Orne

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une vie dédiée à l'artisanat. Vendredi 21 novembre, l'Ornais Stéphane Boisbluche a été élevé au rang de Chevalier de l'ordre national du mérite. Le charpentier avait été président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) de 2009 à 2019 avant d'endosser le rôle de vice-président de la CAPEB Normandie en 2016.

Défendre les intérêts des artisans

Tout au long de son mandat à la tête de la CAPEB de l'Orne, Stéphane Boisbluche "a œuvré pour défendre les intérêts des artisans du bâtiment, promouvoir la formation et renforcer la représentativité de la profession. Une carrière marquée par la passion du métier et le sens du collectif, qui a été honorée par la République", écrit la CAPEB.

En 1982, Stéphane Boisbluche s'était associé avec son père pour reprendre l'entreprise familiale de couverture charpente, devenant ainsi la cinquième génération à prendre la tête de l'entreprise. Son frère l'avait rejoint quelques années plus tard et les deux Ornais avaient ajouté la réalisation de maisons en ossature bois à leur activité.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Bonnes affaires
Etui à bijoux Pomellato
Etui à bijoux Pomellato Vichy (03200) 40€ Découvrir
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. Un artisan nommé Chevalier de l'ordre national du mérite
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple