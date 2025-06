Alençon. "Une gifle pour des milliers d'entrepreneurs" : le président de la CAPEB Orne inquiet après la suspension de MaPrimeRénov'

La nouvelle est brutale pour les artisans du bâtiment. "On ne l'a pas vu venir, on ne comprend pas, confie Bruno Balloche, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) de l'Orne. Mercredi 4 juin, le gouvernement a annoncé la suspension du dispositif MaPrimeRénov', censé accompagner financièrement les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement, pendant plusieurs mois.

"Tout est en berne"

Dès le mois de juillet, et ce jusqu'au 15 septembre, il ne sera plus possible de déposer son dossier pour bénéficier de MaPrimeRénov'. "Je me suis déplacé chez un particulier pour un devis et, après avoir appris la suspension du dispositif, il m'a dit que je m'étais déplacé pour rien", raconte Bruno Balloche.

Dans le département, les demandes de chantier ont diminué de 30% depuis le début de l'année 2025, selon la CAPEB Orne. "Tout est en berne, il y a déjà eu plusieurs licenciements. Les artisans qui avaient sept mois d'avance dans leur cahier des charges sont passés à trois mois. Imaginez que vous n'ayez plus que trois mois d'avance et que l'on vous dise que pendant trois mois, vous n'aurez pas de demande de chantier. Qu'allons-nous faire de nos salariés au mois d'octobre si aucun chantier n'est arrivé ?", poursuit le président de la CAPEB Orne.

Lutter contre les arnaques

De son côté, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé que le dispositif redémarrera le 15 septembre, après une suspension estivale pour permettre d'identifier les dossiers frauduleux. "Oui, il y a des arnaques, confie Bruno Balloche. Les petits artisans n'y sont pour rien. On nous a demandé de nous former et de nous agréer, ce que l'on a fait. On nous change les règles du jeu tous les six mois et là, on nous dit stop. C'est une gifle pour des milliers d'entrepreneurs", conclut-il.

La CAPEB Orne n'exclut pas une réaction à cette décision dans les semaines à venir.